Погода в Севастополе 30 декабря

Погода
30-12-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Днем небольшой дождь.

Ветер западный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с.

Температура воздуха днем +6…+8°,

ночью -1…+1°

Ночью, утром на дорогах местами гололедица.

Фото: Анна Корнилова

