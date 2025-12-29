Итоги 2025 года. ЛДПР в Севастополе — быть рядом, слышать, помогать

Уходящий год ещё раз показал: основа устойчивой и эффективной политики — живой диалог с людьми. Диалог, который строится на доверии, личных встречах и последовательной работе. Именно такой подход остаётся главным ориентиром для ЛДПР во всех регионах и, конечно, в Севастополе.

В течение 2025 года наша работа была сосредоточена на самом важном — помощи конкретным людям в решении их повседневных, насущных вопросов. Проведено 18 личных приёмов граждан, рассмотрено 316 обращений севастопольцев. За каждым из них — жизненная ситуация, ожидание поддержки и участие в поиске решения.

Тематика обращений охватывала широкий спектр вопросов: социальная сфера, помощь военнослужащим и членам их семей, ветеранам боевых действий и ветеранам труда, жилищно-коммунальные вопросы, имущественные и земельные отношения, восстановление социальных пособий и знаков уважения и признания, вопросы транспорта, связи, экологии и охраны окружающей среды.

Совместно с Жилищным надзором и профильными ведомствами города оказывалась помощь в благоустройстве дворовых территорий, восстановлении освещения, ремонте дорожных покрытий. Важным направлением стала юридическая помощь участникам СВО, ветеранам и членам их семей, включая представление их интересов в судебных инстанциях, а также организация психологической поддержки для участников специальной военной операции, ветеранов и их близких.

Значимым показателем доверия севастопольцев стала избирательная кампания: второе место на выборах Губернатора города Севастополя подтвердило, что выбранный вектор, позиция и формат работы находят отклик у жителей города.

На площадке Законодательного Собрания города Севастополя фракция ЛДПР последовательно инициировала и поддерживала законопроекты, направленные на социальное, культурное и общественное развитие города. В 2025 году были приняты ключевые решения, усиливающие систему поддержки граждан и защитников Отечества:

— Закон города Севастополя от 10 июня 2025 года № 852-ЗС расширил меры социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, включая дополнительные гарантии и уточнение категорий получателей помощи;

— Закон от 6 марта 2025 года № 845-ЗС внёс изменения в Закон о праздниках и памятных датах города Севастополя, укрепив историческую память и уважение к трудовому и военному подвигу севастопольцев;

— Закон от 19 февраля 2025 года № 836-ЗС дополнил действующее законодательство мерами поддержки участников СВО и семей погибших, сделав систему социальной помощи более адресной и устойчивой.

Отдельное и принципиально важное направление — выполнение гражданского и отеческого долга. В рамках федерального партийного проекта «Плечом к плечу. За русскую Победу», инсценированного под руководством Председателя ЛДПР Леонида Эдуардовича Слуцкого, совместно с благотворительным фондом «Путь к Победе» на постоянной основе оказывалась помощь нашим защитникам на передовой: медикаменты, средства первой необходимости, вездеходная техника, дроны, системы управления и связи — всё то, что необходимо для сохранения жизни и выполнения боевых задач.

В течение года оказывалась поддержка жителям Донбасса. В условиях гуманитарных трудностей, связанных с водной блокадой, передавалась питьевая бутилированная вода и другая необходимая помощь. Эта работа велась системно и на постоянной основе. Одновременно развивались горизонтальные связи, укреплялось взаимодействие с регионами России, чтобы помощь доходила своевременно и адресно. Эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется.

В рамках партийного проекта «Трудовая доблесть» на постоянной основе оказывалась помощь ветеранам труда и пенсионерам — людям, посвятившим десятилетия своей жизни работе на благо страны и Севастополя. Забота, внимание и уважение к их труду являются важной частью нашей повседневной деятельности.

Идеологической основой проекта стала инициатива, лично представленная Председателем ЛДПР Леонидом Эдуардовичем Слуцким Президенту Российской Федерации и получившая поддержку на высшем государственном уровне. Она предусматривает введение федерального статуса «Ветеран трудовой деятельности» для граждан с продолжительным стажем — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Реализация этой меры позволит закрепить дополнительные социальные гарантии для миллионов наших пенсионеров на государственном уровне.

Ещё одним значимым направлением стал партийный проект «Мне по силе», направленный на развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни. Во взаимодействии с Правительством города и профильными структурами проводились спортивные мероприятия, оказывалась поддержка развитию кикбоксинга, прыжков в воду, футбола, регби и мини-футбола. К слову, Футбольная команда ЛДПР в Севастополе по итогам сезона завоевала Кубок Пестерева, что стало хорошим примером того, как спорт объединяет, воспитывает характер и формирует здоровое будущее города.

Всё это — части одной общей работы. Служение Отечеству — это ежедневное участие в жизни людей, готовность слышать, понимать и отвечать на их чаяния. Когда видишь результат, видишь глаза людей, для которых удалось решить важный и наболевший вопрос, приходит понимание, что выбранный путь верный и работа ведётся не напрасно.

Именно в этом мы видим суть работы ЛДПР по всей стране и, конечно, в Севастополе. Мы и дальше будем работать во благо города и его жителей, укрепляя доверие делами и оставаясь на связи с людьми. Служить Отечеству — значит служить народу, быть рядом, слышать запросы и помогать каждому, кто обращается за поддержкой. В новом году наш вектор также неизменен.