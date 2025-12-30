На двух подростков, рассылавших сообщения о минировании школы в Севастополе, завели уголовное дело

Фигурантами уголовного дела стали 14-летние местные школьники.

Являясь администратором чата одной из групп в мессенджере, 14-летний школьник дважды получил от своего ровесника, который хотел прогулять уроки английского языка, предложения за 300 рублей отправить администрации одной из школ лже-сообщения о минировании. Угрозы поступили в полицию 25 ноября и 1 декабря.

Мальчики дали признательные показания. Им грозит лишение свободы на срок от трёх до пяти лет. Следствие продолжается.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города