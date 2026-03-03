Погода в Севастополе 3 марта

Погода
03-03-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ночью, утром туман.

Ветер днем северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха днем +8…+10°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 