Возле рынка «Чайка» строят многоквартирный дом

На улице Щорса, 17 началось активное строительство многоквартирного дома. Здесь планируется жилой дом на 12 квартир с планировками от однокомнатных до трехкомнатных. На первом этаже разместят коммерческие помещения с индивидуальными входами по всему периметру, на 2-4 этажах — жилые, в подвальном этаже — подземная парковка на 19 машиномест.

Напомним, что год назад арбитражный суд Севастополя частично удовлетворил иск компании «Пассат ЛТД» к департаменту архитектуры и обязал выдать разрешение на строительство малоэтажного многоквартирного дома по адресу ул. Частника – ул. Щорса, 17.

Земельный участок (кадастр 91:03:001011:33) выдали в 2000 году для малоэтажной застройки. В декабре 2022 года департамент отказал в разрешении, ссылаясь на несоответствие охране исторического поселения — позицию поддержало Севнаследие.

«Пассат ЛТД» предоставил проект с положительным заключением экс-главы Севнаследия Михаила Рязанцева. Суд признал отказ незаконным.

