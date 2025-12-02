ЛДПР предлагает вносить в паспорт сведения о детях любого возраста

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил Михаилу Мишустину предложение разрешить родителям по желанию вносить в паспорт данные о детях независимо от возраста. Сейчас отметки ставятся только до 14 лет, но многодетным семьям часто требуется подтверждение статуса.​

Слуцкий отметил, что паспорт с отметками обо всех детях имеет высокую социальную и символическую значимость, укрепляя семейные связи и снижая бюрократию.

«Эта инициатива не просто документальное новшество, а реальная поддержка семей и повышение их статуса в обществе. Упрощение подтверждения родства снимет множество бюрократических препятствий, особенно для многодетных семей и тех, кто проживает в отдалённых регионах. ЛДПР выступает за всестороннюю помощь семьям, и это предложение активно продвигается на всех уровнях власти. Поддержка семей — это наш приоритет!», — сказал вице-спикер Законодательного собрания Севастополя и координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

