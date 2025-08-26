Погода в Севастополе 26 августа

Погода
26-08-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13…15°,

днем 23…25°.

Температура воды 21-25°

Фото: Елена Голос

Ольга Сурикова