Что ловилось в Севастополе на этой неделе

Заядлый севастопольский рыбак в своем Telegram-канале «Руслан и его план» рассказал, что в Балаклаве и Севастополе объявилась ночная ставрида, в Ялте и Алуште ловят селëдку, в Феодосии — кефаль, а в Береговом попадается пеламида.

Он пояснил, что на прошлой неделе хорошего клева не было из-за Южного ветра.

И тем не менее, энтузиасты отыскали ночную ставриду, ловили её с берега на микроджиг в Голубой бухте. Был улов на ультралайт и в Балаклаве.

Селёдка продолжает ловиться с лодок на самодуры в Алуште, размеры часто небольшие, зато количество внушительное. Примерно также обстоят дела в Ялте, только ловят ещё и с берега на крупные пилькера.

В Севастополе селедка и ласкирь появились в Карантинной бухте.

В Феодосии и окрестностях с лодок на бомбарды ловят очень кефаль, а на самодур — ставриду в районе мыса Ильи. В прилове иногда проскакивает селёдка. Рядом в Коктебеле с берега ловится кефаль помельче, есть и окунь, и сарган.

Также по саргану неплохо обстоят дела в Ялте и по Южному берегу — местами удаётся наловить пару десятков хвостов на бомбарду с наживкой, на пилькер результаты скромнее.

Получше обстановка с синем окунем — в Феодосии, Массандры, Паркового, в Севастополе — из бухт Казачьей, Омеги и Карантинной. Но мешает ловле мелкий серый окунь.

Ещё в Севастополе на Фиоленте с Яшмового пляжа ловили кефаль. Размеры оставляют желать лучшего, но в целом рыбалку можно назвать удачной, снасть для дальнего заброса, тяжёлый груз и крючок с бубышкой на длинном поводке, советует Руслан.

В районе Качи на Золотом берегу поймали небольшую камбалу на голову от барабульки, в прилове такие же небольшие ерши и горбыль, рыбу отпустили подрастать.

Скорпены кстати продолжают ловиться по ночам на южном берегу.

Всё чаще ловятся шипастые скаты — лисицы. С лодок, как и с берега, можно поймать несколько штук за одну рыбалку, например на той же Карантинной бухте в Севастополе.

Ольга Сурикова

Фото: Telegram/Руслан и его план