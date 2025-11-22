Испытание блэкаутом: как 10 лет назад Крым хотели погрузить во тьму и что из этого вышло

Первая ласточка «полетела» ещё 20 ноября, когда националисты попытались подорвать опоры высоковольтной ЛЭП, связывающей энергосистему Крыма с материком, на Перекопе. Не получилось. Мощные железобетонные конструкции устояли. Вторая попытка – в ночь с 21 на 22 ноября – оказалась более успешной. Причём теракт, а иначе это не назовёшь, совершили сразу на двух ветках. По линии Армянска и Чонгара. Радовались, грозили кулаками в сторону Юга и оглядывались на Киев: мол, вот как мы крымчан наказали – поезда остановили, воду перекрыли и свет теперь обрубили. И не важно, что заодно обесточили тогда ещё свои херсонские сёла. Главное же насолить гордым крымчанам и севастопольцам, которым после майдана оказалось не по пути с киевской властью.

Это может прозвучит немного пафосно, но севастопольцы не дрогнули, и наш Город-Герой не на минуту не прекратил своей жизнедеятельности.

«Плечом к плечу все выстояли, помогали друг другу, соседям, тем у кого маленькие дети или пожилые родственники. Кто-то подвозил воду, кто-то делился теплом, светом, батарейками. Люди в трудную минуту остались людьми», – говорили горожане, с кем мы общались перед публикацией этой статьи.

Все службы работали чётко и самоотверженно: МЧС, энергетики, волонтёры, городские структуры – круглосуточно обеспечивали районы автономными крупногабаритными генераторными системами, поддерживали больницы, связь, жизненно важные объекты. Это была настоящая общая работа, без лишних слов, но с огромной ответственностью и самоотдачей.

«Украинские неонацисты рассчитывали посеять хаос и разрозненность. Но произошло обратное, рассчитывали-то они на иной исход, а мы стали только крепче. Вспомните бигборды по всему Севастополю – “Хоть камни с неба – мы дома, с Россией”. Эта фраза тогда звучала не как лозунг, а как состояние души, как признание в том, что нас невозможно сломать. Пожалуй, лучше невозможно сказать», – поделился, вспоминая события ноября 2015 года, вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлёв.

Сейчас об этом мало кто вспомнит, что ещё 10 лет назад, а в украинский период тем более, Крымский полуостров мог обеспечить себя электроэнергией едва ли на четверть. Украина же стабильным энергоснабжением не баловала – веерные отключения были привычными. Люди знали – что делать, запас свечек держали. Небольшой, конечно. Надолго бы его не хватило. Но вряд ли кто-то тогда мог предположить какой будет поддержка со стороны Большой России.

Спустя всего два дня после подрыва ЛЭП на полуостров привезли первые 300 мобильных генераторов, через два дня поступило еще столько же. На городских улицах появились световые башни, которые МЧС доставляло самолётами.

Крымские энергетики вспоминают, что самыми сложными были первые 10 дней блэкаута, в течение которых ударными темпами через Керченский пролив прокладывалась первая нитка кабельно-воздушной линии «Тамань — Камыш-Бурун» мощностью 200 мегаватт из Краснодарского края. А 2 декабря 2015 года Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в республику для ее торжественного запуска.

Тогда не просто выдохнули – стало понятно, что энергокризис будет преодолён. Причём так, что недругам и не снилось.

Систему энергораспределения на полуострове буквально развернули с линии север-юг на восток-запад. Параллельно со строительством следующих ниток энергомоста через Керченский пролив модернизировались подстанции. И спустя всего полгода первая часть проблемы была решена. Режим ЧС сняли.

А потом были масштабные стройки. За короткий срок возвели две крупные современные электростанции – Балаклавскую и Таврическую ТЭС, немного поменьше ТЭЦ в Саках. Крымский полуостров не только преодолел дефицит электроэнергии, но и стал донором для соседей.

Интересно, что в начале 2016 года Украина уже бы и рада была продать в Крым свою электроэнергию. Но здесь сказали – спасибо, не надо.

Блэкаут тогда стал серьёзной проверкой не только для власти, но и для жителей полуострова, и для российского общества в целом. И эти испытания показали главное — мы едины. У нас общая радость и общая беда, общая сила и общая память. И когда враг пытается ударить по нашему единству, он лишь убеждается: чем сильнее давление, тем крепче мы стоим плечом к плечу.

Андрей Крымский

Фото из открытых источников: сайт правительства Севастополя, фотоархив Госсовета РК, РГ, Сергей Анашкевич, Яндекс-карты.

