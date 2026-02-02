Погода в Севастополе 2 февраля

Погода
02-02-2026

Сегодня в городе облачно.

Днем снег с дождем, снег.

Ветер северо-восточный 17-22 м/с.

Температура воздуха днем -1…+1°,

ночью -5…-7°.

На дорогах гололедица.

Фото: Елена Голос

