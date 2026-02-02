В Крыму на дорогах снег и гололедица

Крым
02-02-2026

В Крыму метет снег. На расчистку дорог вышел «Крымавтодор»

На крымских дорогах снова зимняя погодная обстановка.

Температура воздуха по регионам опускается до –7 °C, наблюдаются снег, местами обильный снегопад, порывистый ветер, а также ограниченная видимость.

В «Крымавтодоре» предупреждают: несмотря на проводимую обработку, на отдельных участках — гололед.

Водителям рекомендуют:

— снижайте скорость, увеличивайте дистанцию, избегайте резких манёвров;
— особое внимание — перевалам, мостам, спускам и подъёмам

