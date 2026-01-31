Сладкий бизнес с душой: в ЛДПР прошла особая встреча

В офисе Севастопольского отделения ЛДПР прошла по-настоящему душевная встреча в рамках проекта «Лига женщин».

Этот проект, основанный ещё Владимиром Жириновским и сегодня вдохновляемый сенатором Еленой Афанасьевой, — это площадка для сильных женщин, меняющих к лучшему свои жизни и нашу страну.

Участники мероприятия познакомились с удивительной историей семейного дела «Романти».

«В 2025 году мы с мужем Сергеем начали нашу историю с авторского печенья «орешек» — по секретному семейному рецепту. Особенность в том, что наше тесто не перебивает, а гармонично дополняет вкус начинки. Помимо классического сливочного крема, мы создали ещё шесть вкусов: Кофейный Бэйлис, Сливочный крем, Кокосовый крем, «Вкус детства», Малиновый крем, Фисташковый крем, Шоколадный брют.

Но мы хотели не просто продавать сладости, а дарить эмоции. Так родилась идея соединить ароматные печенья с роскошными цветочными композициями. Теперь «Романти» — это знак внимания, который говорит: «Рядом с Вами надежное плечо и настоящий романтик». Мы используем только свежие цветы и зелень, а о вкусах и предпочтениях каждого клиента заботливо помним», — рассказала основательница бренда Дина Бабий.

История Дины и Сергея — это яркий пример того, как личная страсть, семейные ценности и упорный труд рождают настоящее дело, согревающее город.

Координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев поддержал эту мысль:

«Для нас крайне важна поддержка таких локальных, искренних проектов, как «Романти». Это лицо нашего города и будущее экономики страны. Когда предприниматели вкладывают в свое дело душу, создают уникальные продукты и рабочие места, наша общая задача — создать для них благоприятную среду, быть опорой и помощником. Сила России — в таких семейных проектах»,

— отметил Илья Журавлев.

Встреча завершилась тёплым чаепитием, дегустацией волшебных «орешков» и вручением памятных партийных подарков, оставив после себя ощущение настоящего праздника, поддержки и веры в большое будущее малого, но такого важного бизнеса.