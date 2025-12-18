Госдума приняла закон о самозапрете на азартные игры через Госуслуги

Госдума РФ приняла федеральный закон о самозапрете на азартные игры. Теперь любой россиянин сможет через портал Госуслуги добровольно заблокировать себе доступ к букмекерам, тотализаторам, слотам и ставкам на спорт — чтобы не проигрывать последние деньги.

Основные положения закона:

🟠Минимальный срок действия самозапрета — 1 год с возможностью продления.

🟠Организаторам азартных игр запрещено направлять рекламные материалы гражданам, установившим самозапрет.

🟠На сайтах и в приложениях букмекеров и тотализаторов обязаны разместить баннер с информацией о процедуре самозапрета и прямой ссылкой на Госуслуги.

🟠Нововведения вступят в силу 1 сентября 2026 года.

По данным Министерства финансов РФ, в 2025 году объем ставок российских граждан составил 1,2 трлн рублей. Закон направлен на снижение уровня игровой зависимости и защиту граждан от необратимых финансовых потерь.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города