Погода в Севастополе 18 января

Погода
18-01-2026

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный 17-22 м/с.

Температура воздуха днем 0…-2°,

ночью -5…-7°

На дорогах местами гололедица.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 