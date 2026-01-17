Оценка за поведение появится во всех школах России уже с 1 сентября

Россия
Минпросвещения подготовило проект приказа, который предусматривает выставление оценок за поведение в школе.

Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся, говорится в проекте.

Также прописан и запрет на использование мобильников: «не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий… за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью…».

