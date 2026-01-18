Как в Севастополе отметили День Артиста

Культура
18-01-2026

Как актеры учат большие тексты своих ролей? А по-настоящему ли они целуются на сцене? И как сегодня относятся к Станиславскому?

Накануне в России впервые отметили День Артиста. Праздник появился в календаре благодаря Владимиру Машкову — председателю Союза театральных деятелей. А всё потому, что 17 января — день рождения Константина Станиславского — создателя системы актерского мастерства. Как отметили День Артиста в театре имени Луначарского.

 

 

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 