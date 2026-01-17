Погода в Севастополе 17 января

Погода
17-01-2026

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -5…-7°,

днем -1…-3°.

На дорогах местами гололедица.

Олег Танцюра. Зима в Севастополе. 2026 год

Фото: Елена Голос

