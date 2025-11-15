Погода в Севастополе 15 ноября

Погода
15-11-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер днем западный 5-10 м/с, в ночь на 16 ноября — южный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем +13…+15°, ночью будет +7…+9°.

Температура воды 15°.

Фото: Елена Голос

