ФАС предписала МТС снизить тарифы до уровня весны 2024 года и вернуть незаконно полученный доход

ПАО «МТС» обязалась исполнить предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и привести тарифы на услуги сотовой связи к уровню апреля-мая 2024 года. Компания должна до 16 января 2026 года предложить абонентам семь альтернативных вариантов возврата: снижение тарифов, кэшбэк на 8% от ежемесячных платежей, дополнительные пакеты минут и интернета и другие услуги.

Кроме того, МТС должна перечислить в бюджет 664 млн рублей незаконно полученного дохода и инвестировать 2,4 млрд рублей в развитие связи в малонаселённых пунктах.

