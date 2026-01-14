Младенец умер спустя два дня после рождения в роддоме Симферополя

В Симферополе ребёнок умер спустя 2 дня после рождения из-за сепсиса.

Мама малыша обвиняет врачей в халатности.

32-летняя Виктория поступила в перинатальный центр имени Семашко после того, как у неё отошли воды. Спустя время у женщины появились озноб и сильная головная боль, а плод перестал шевелиться. Но ночной дежурный врач сказал ей, что она «ещё не в родах», и никаких дополнительных обследований и анализов не назначил.

Решение о кесаревом сечении было принято спустя 41 час. Мальчик родился, но через двое суток умер. Причина смерти — сепсис, тяжёлое кислородное голодание и кровоизлияние в мозг.

Мама считает, что воспаление развилось на фоне долгого безводного периода и подчёркивает, что о рисках сепсиса и угрозе для ребёнка ей до родов не говорили, а все анализы показывали отсутствие воспаления.

Уже после выписки Виктория обнаружила в протоколе указанное задним числом на тяжёлое воспаление оболочек плода — запись сделана другой ручкой и почерком, пишет BAZA.

После трагедии Следком Крыма и Севастополя возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Назначена экспертиза, которая должна установить прямую связь между промедлением врачей и смертью ребёнка.

