Погода  в Севастополе 14 февраля

Погода
14-02-2026

Сегодня в городе облачно.

Ночью, днем дождь.

Ветер утром, днем западный 10-15 м/с.

Температура воздуха днем +8…+10°,

ночью +5…+7°

Фото: Елена Голос

