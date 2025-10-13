Погода в Севастополе 13 октября

Погода
13-10-2025

Сегодня в городе облачно.

Ночью, днем небольшой дождь.

Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 9…11°,

днем 16…18°.

Температура воды 16-18°.

Фото: Елена Голос

