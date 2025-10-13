Ночью украинский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии

13-10-2025

В результате возникло возгорание. Пострадавших нет, сообщил сразу же глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его информации, силами ПВО сбито более 20 беспилотников.

На нефтебазе в Феодосии сейчас работают профильные службы и специалисты — глава администрации города Ким.

Помощь волонтеров не требуется, подчеркивается в сообщении.

Всего за ночь, по данным Минобороны России, 40 БПЛА уничтожены ночью над территорией Республики Крым, 19 – над акваторией Черного моря. 

