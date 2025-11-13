Погода в Севастополе 13 ноября

Погода
13-11-2025

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Днем дождь, в ночь на 14 ноября еще продолжит моросить.

Ветер днем северный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем +10…+12°,

следующей ночью — +5…+7

Температура воды 15°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова

 