Младенец погиб в ДТП в Крыму

Трагедия произошла в Нижнегорском районе Крыма.

По предварительной информации Госавтоинспекции Крыма, вчера, 12 ноября, в 19:25 на автодороге «Нижнегорск-Белогорск» в с. Заречье водитель автомобиля «Мерседес» на скорости влетел в грузовик «МАН», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП ребенок 2025 года рождения получил травмы несовместимые с жизнь, водитель и пассажир иномарки доставлены в больницу.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в МВД Крыма.

Ольга Сурикова