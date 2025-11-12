В Крыму подросток на питбайке насмерть сбил мужчину

Происшествия
12-11-2025

Трагедия произошла в Симферопольском районе.

По предварительным данным, вчера вечером в селе Укромное 17-летний подросток без прав на питбайке «CQR CB 300» сбил пешехода 1962 года рождения.

Мужчина получил смертельные травмы. Сам ребенок также был травмирован и доставлен в больницу.

На отца подростка составлен админпротокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова