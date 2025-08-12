Осенью Госдума рассмотрит закон о тишине

Госдума готовится рассмотреть в осеннюю сессию законопроект о введении единого закона о тишине по всей стране. Как сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, новый закон запретит шуметь в многоквартирных домах с 23:00 до 07:00.

Также проект предусматривает ограничения на проведение шумных строительных и ремонтных работ: их нельзя будет выполнять с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни, а также в выходные и нерабочие праздничные дни.

На сегодняшний день подобные вопросы регулируются региональными нормами, и отсутствует единый федеральный закон, что приводит к разным требованиям в разных субъектах РФ.

Принятие этого законопроекта позволит установить единые для всей России правила соблюдения тишины, а также ввести штрафы за нарушения. Жильцы смогут выбирать представителей для фиксации нарушений и передачи информации в правоохранительные органы.

