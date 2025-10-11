Погода в Севастополе 11 октября

Погода
11-10-2025

Сегодня в городе облачно.

Дождь, временами сильный.

Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с,

днем 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 12…14°,

днем 14…16°.

