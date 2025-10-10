Отопительный сезон в Севастополе может начаться раньше

Учитывая погодную перспективу на ближайшую неделю, дискомфорт может вызвать не понижение температуры, а усиливающаяся из-за дождей сырость. Синоптики прогнозируют дальнейшие осадки при дневных температурах 13-15 и ночных 8-10 градусов.

Такая ситуация может потребовать оперативной подачи теплоносителя в первую очередь в детские сады, школы и медицинские учреждения.

В Севастополе к началу отопительного сезона в целом готовы. На котельных предприятия «Теплоэнерго» при подготовке и сезону заменены около 40 насосов, выполнен ремонт основного и вспомогательного оборудования, завершена поверка и калибровка измерительных средств.

«С началом отопительного сезона теплоноситель будет стабильно подаваться в дома севастопольцев и в соцобъекты», – сообщил заместитель технического директора предприятия Максим Протасов.

140 систем централизованного теплоснабжения «Севтеплоэнерго» обеспечивают теплом порядка 280 тысяч человек. Это чуть более 4 тысяч объектов теплопотребления, в том числе 3 тысячи многоквартирных и жилых домов.

Андрей Крымский

