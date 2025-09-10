Подросток погиб под колесами локомотива в Крыму

Следователи Симферополя проводят проверку по факту гибели ребенка на железнодорожных путях.

Установлено, что 14-летний школьник из поселка Гвардейское в темное время суток переходил железнодорожные пути в необорудованном для этого месте во время движения по ним локомотива.

Подобным образом подросток часто сокращал путь до дома. В этот раз такая экономия времени закончилась трагедией. Бригадой было применено экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В Следкоме подчеркнули, что это был несчастный случай. Видеозаписи с камер наблюдения это подтверждают.

Ольга Сурикова