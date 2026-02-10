Погода в Севастополе 10 февраля

Погода
10-02-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем +1…+3°, 

ночью -2…-4°

На дорогах местами гололедица.

Фото: Елена Голос

