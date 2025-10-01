Погода в Севастополе 1 октября

Погода
01-10-2025

Сегодня облачно.

Ночью, утром небольшой дождь;

днем преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 12…14°,

днем 16…18°.

Температура воды в море 19°.

