Сегодня в Севастополе будет включен сигнал «Внимание всем!»

С 10:00 до 15:00 на территории включат сирены, уличные громкоговорители и передадут текстовое сообщение по ТВ и SMS. Проверка проводится в рамках федерального законодательства для оценки эффективности региональной системы оповещения.

К чему быть готовыми:

10:40-10:43 — включат сигнал «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения! Просьба сохранять спокойствие!» (3 минуты)

10:43-10:44 — перехват эфира телеканалов с текстом «Техническая проверка системы оповещения!»

10:45-10:55 — сообщения по проводному радио и SMS-информирование

В отличие от реальных сигналов, текст сообщит о проверке.

Ольга Сурикова