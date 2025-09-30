История сердец в Севастополе 

К вечеру сегодняшнего дня кованные металлические сердца, установленные 27 сентября на горе Спилия в Балаклаве, были демонтированы. Координатор проекта Евгений Иванов рассказал, что деньги собирали местные, хотели оставить что-то красивое для потомков. Но после волны негативы от общественности нержавеющие сердца увезли на склад до лучших времен. Морскую гальку обещают вывезти позже

Сразу после этого начали появляться просьбы вернуть арт-объект обратно. 

Будем ждать продолжения…

Ольга Сурикова