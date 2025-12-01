Погода в Севастополе 1 декабря

01-12-2025

Сегодня в городе облачно.

Ночью, днем небольшой дождь.

Ветер западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10°,

днем +12…+14°.

Температура воды в море 14°.

Фото: Елена Голос

