В Крыму предотвратили теракт против старшего офицера ВС РФ, который готовило ГУР Украины

Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся Главным управлением разведки Министерства обороны Украины на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров.
Завербованный гражданин Украины должен был подорвать военного в машине.
Исполнитель ликвидирован при закладке бомбы под автомобиль, он оказал сопротивление. Изъяты средства связи и компоненты взрывного устройства западного образца.
Организатором теракта был сотрудник ГУР Рустем Фахриев, один из его пособников арестован по делу о содействии терроризму. Один из его пособников житель Республики Крым задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. По решению суда он заключен под стражу.
Фото: скриншот видео ФСБ