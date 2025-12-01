В Крыму предотвратили теракт против старшего офицера ВС РФ, который готовило ГУР Украины

01-12-2025

Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся Главным управлением разведки Министерства обороны Украины на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров.

Завербованный гражданин Украины должен был подорвать военного в машине.

Исполнитель ликвидирован при закладке бомбы под автомобиль, он оказал сопротивление. Изъяты средства связи и компоненты взрывного устройства западного образца.

Организатором теракта был сотрудник ГУР Рустем Фахриев, один из его пособников арестован по делу о содействии терроризму. Один из его пособников житель Республики Крым задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. По решению суда он заключен под стражу.

Ольга Сурикова
Фото: скриншот видео ФСБ