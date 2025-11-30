ЛДПР обсудила вопросы защиты прав матерей и поддержки семей на расширенном заседании фракции

Во вторник в Государственной Думе прошло выездное расширенное заседание фракции ЛДПР на тему «Реализация прав и защита матерей в России».

Депутаты, в числе которых и координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев, обсудили ключевые вопросы, касающиеся защиты семей, поддержки матерей, улучшения демографической ситуации и социальной поддержки детей и женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Председатель партии Леонид Слуцкий и депутаты предложили ряд инициатив, направленных на конкретную помощь семьям и матерям:

— Амнистия для женщин, впервые осуждённых за преступления небольшой и средней тяжести, включая матерей несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, беременных женщин и вдов, чьи мужья и дети погибли при защите Отечества.

— Систему погашения задолженности по алиментам через региональные органы соцзащиты с последующим взысканием средств с недобросовестных родителей, чтобы дети не оставались без поддержки.

— Запрет на увольнение женщин с детьми до семи лет, что позволит мамам совмещать профессиональную деятельность и заботу о ребёнке, а также создаст дополнительные стимулы для демографического роста.

— Поддержку кризисных центров, оказывающих помощь женщинам в сложных жизненных ситуациях, через прямое государственное финансирование, законодательное регулирование и стандартизацию работы НКО.

— Введение «родительской зарплаты» для неработающих граждан, воспитывающих двух и более детей до семи лет, что обеспечит достойный уровень жизни подрастающему поколению.

Особое внимание на заседании было уделено партийной медали «Мать солдата», которую Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий вручил пяти женщинам, воспитавшим настоящих героев — защитников Родины, погибших в ходе специальной военной операции. Торжественная церемония подчеркнула признание личного подвига матерей, их силы и несгибаемого мужества.

«Все инициативы ЛДПР направлены на то, чтобы семьи и матери чувствовали реальную поддержку государства. Мы обсуждаем конкретные механизмы защиты прав, социальной и экономической помощи, чтобы каждая мать могла растить детей в безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Такие меры — реальные шаги, способные изменить жизнь миллионов семей», — прокомментировал Илья Журавлев.

Расширенное заседание фракции подтвердило приверженность ЛДПР принципам гуманизации социальной политики, поддержки материнства и детства, а также защиты прав граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

ЛДПР продолжает работать над тем, чтобы забота о людях и защита Родины шли рука об руку, а каждая инициатива приносила ощутимый результат для семьи и общества.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города