Россия постепенно должна перейти от экономики ограничений к экономике развития — с новой индустриализацией, расширением собственного производства и понятными правилами для предпринимателей.

ЛДПР последовательно держит курс в этом направлении, от федеральной повестки до работы в регионах, в общественном диалоге с бизнесом, профессиональными объединениями и трудовыми коллективами.

Речь идёт о практических вещах: предсказуемой налоговой политике, доступном финансировании и реальной защите отечественного бизнеса. Именно предприниматели и люди труда формируют устойчивую основу экономики и создают рабочие места.

Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, стране необходим долгосрочный курс на технологическое развитие, расширение внутреннего производства и укрепление экономического суверенитета — с опорой на собственные возможности и инициативу предпринимателей. Этот подход полностью созвучен программной позиции ЛДПР.

Совсем недавно, в Севастополе, мы обсудили живые вопросы бизнеса на круглом столе в рамках проекта Женской лиги ЛДПР — говорили о барьерах, возможностях роста и отраслевых перспективах.

Для Севастополя особенно важны направления туризма, виноделия и винного туризма — это наши реальные точки экономического роста.

В своей статье Леонид Слуцкий чётко обозначил вектор развития предпринимательства в стране.

ЛДПР — за экономику развития и защиту отечественного предпринимателя.

