Оформить льготы участникам СВО и членам их семей в Севастополе станет проще и быстрее

На последнем заседании правительства приняты новые правила, которые позволят избавить людей от беготни по инстанциям.

Что изменится?

Льготы будут назначать проактивно. Раньше справки приходилось собирать самостоятельно. Теперь в распоряжении ведомства появятся данные о том, что человек имеет право на льготу, Департамент соцзашиты сам сообщает ему об этом. На Госуслугах автоматически сформируется проект заявления — останется только зайти и нажать кнопку «Согласен».

Бумажные справки от Минобороны больше не нужны. Если информация о льготнике уже есть в базе данных Минобороны России, то бумажную версию документа предоставлять не придется. Специалисты соцзащиты сами получат все сведения по системе межведомственного взаимодействия.

Оформление льгот на проезд пойдёт быстрее. Раньше рассмотрение документов могло растянуться до месяца. Теперь до 10 рабочих дней.

Подтвердить личность можно будет с помощью цифрового ID в мессенджере MAX.

Расширили список льготников. Добавилась новая категория. Согласно федеральному закону, право на бесплатный проезд теперь также получили женщины, удостоенные звания «Мать-героиня».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города