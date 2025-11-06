Почти 85% россиян проявили стойкость, общаясь с мошенниками

ЦБ по результатам ежегодного опроса составил портрет пострадавшего от кибермошенников.

В 2024 году каждый 3-й из 10 респондентов сталкивался с разными видами финансового кибермошенничества, при этом 9% пострадавших лишились денег.

Жертвами мошенников чаще всего в прошлом году становились работающие женщины со средним уровнем дохода и средним образованием, которые проживают в городе и имеют постоянную занятость.

Телефонное и СМС-мошенничество до сих пор преобладает, хотя за год доля этого канала обмана сократилась почти на 8,5%.

Впервые в пятерке популярных у кибермошенников приемов – получение доступа к аккаунтам людей на Госуслугах.

По действующему с июля 2024 года закону банк обязан возместить клиенту похищенные деньги, если не приостановил на 2 дня перевод на подозрительный счет из базы данных Банка России. Но этого практически не происходит.

Центробанк России на своём сайте запустил новый опрос о том, насколько нас устраивает безопасность в онлайн-сервисах банков.

Ответы помогут регулятору лучше изучить тактики мошенников и совершенствовать механизмы борьбы с преступниками.

Андрей Крымский

