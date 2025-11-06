В Севастополе стартовал VI сезон Регбийной школьной лиги

Для участия заявились 17 команд из 12 общеобразовательных учреждений. Регбисты выступят в двух возрастных категориях: 2015-2016 и 2017-2018 годов рождения.

Матчи первого «Муниципального» этапа проходят в два игровых дня на стадионе имени 200-летия Севастополя. По их итогам определятся сильнейшие команды районов.

Директор Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко пожелала участникам, чтобы этот сезон стал ещё одним шагом вперёд – к новым победам, новым открытиям и новому поколению севастопольских спортсменов, для которых регби – это больше, чем игра.

«За шесть лет лига стала не просто спортивным проектом, а настоящей школой характера, дружбы и взаимного уважения. Очень трогательно видеть, как растёт интерес к регби, как ребята с азартом выходят на поле, становятся сплочённой командой, учатся преодолевать трудности и побеждать честно», заявила Наталия Самойленко.

В апреле юных регбистов ожидают региональные соревнования, по результатам которых определятся главные победители. Они и отправятся в июне на всероссийские состязания по тег-регби среди общеобразовательных школ России.

Андрей Крымский

Фото: Севастопольская городская федерация регби

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города