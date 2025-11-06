ГАИ смогут штрафовать за езду с номерами без триколора по несколько раз в день

С нового года в России обновляются некоторые положения государственного стандарта. Изменения, в частности, коснутся автомобильных номеров. Без триколора они уже не будут соответствовать ГОСТу. И за езду без российского флага на номере водителю грозит штраф.

«Совершенно логично, что в рамках совершенствования законодательной базы России было принято решение о введении штрафа за использование номеров без флага. Теперь, в соответствии с новым ГОСТом, все автомобильные регистрационные знаки должны содержать изображение флага нашей страны, а за его отсутствие предусмотрен штраф в размере 500 рублей», – отметил вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлёв.

Но пока эта норма будет распространяться на госномера выданные с 1 января 2025 года. Следующим шагом должно стать установление предельного срока использования государственных регистрационных знаков транспортных средств, не содержащих изображение Государственного флага Российской Федерации. На недавней конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации эту инициативу от севастопольского ЗАКСа представил Илья Журавлёв.

Юристы, тем временем, поясняют, что механизм выяснения даты выдачи регистрационного знака довольно сложен. И если у автовладельца на машине номер без триколора, то проще его заменить на соответствующий ГОСТу, нежели каждый раз доказывать инспектору свою правоту.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города