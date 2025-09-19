Почти 5 миллионов за сутки долой

Севастопольцы опять попали в сети мошенников. Хронику финансовых потерь публикует полиция.

Две пожилых женщины (88-ми и 82-х лет) отдали лжесотрудникам ФСБ 2 миллиона 875 тысяч и 1 миллион 149 тысяч для перевода их на «безопасные счета».

Ещё одна внушительная потеря – 600 тысяч рублей 51-летний мужчина отправил «менеджеру по инвестициям» через поддельную интернет-платформу.

125 тысяч рублей лишился 19-летний юноши, поверив «сотруднику Госуслуг и ЦБ».

Другие суммы меньше, но терять их тоже очень обидно:

— Онлайн-покупка газового котла – 44 тысячи;

— Разблокировка аккаунта – 33 тысячи;

— Аренда квартиры, которую так и не показали – 20 тысяч рублей.

Как защитить себя от подобных афер?

В первую очередь, объясните своим пожилым родственникам, что «безопасных счетов» не существует, и что сотрудники правоохранительных органов, банков и госструктур никогда не звонят по финансовым вопросам.

Второе, не верьте в «гарантированные» инвестиции с высокими доходами.

Третье, не переводите деньги до личной встречи.

P.S. Бабушкам, о которых шла речь в начале этой заметки, несказанно повезло.

Мошенников, пытавшихся их ограбить, уже вела полиция. И успела предотвратить преступление. Пожилые женщины даже не поняли как всё произошло и как они попались на крючок мошенников. Последние остались с носом.

P.S.S. Жаль, что к каждой бабушке не приставишь полицейского.

Андрей Крымский

