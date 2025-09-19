«Золотой диапазон» могут отдать сетям 5G

Минцифры и Минобороны обсудят возможность использования частот «золотого диапазона» для сетей 5G. Как заявил глава цифрового ведомства Максут Шадаев, для этого будет создана соответствующая рабочая группа.

«Золотой диапазон» – это полоса 3,4-3,8 ГГц, которая считается наилучшей для высокоскоростной передачи данных в формате 5G. Сейчас он занят большим количеством пользователей, в том числе спецслужбами.

Какие частоты под 5G отдадут в Крыму и Севастополе предположить сложно. Появление на территории полуострова высокоскоростной мобильной сети тоже растягивается по времени. Пока речь идёт 2026-2029 годах. Но о конкретных инвестиционных проектах ещё не сообщалось.

На текущий момент большинство населенных пунктов (даже небольших сёл с населением в пару тысяч человек) уже покрыты LTE, а в худшем случае смартфон поймает 3G.

Большим или даже огромным достижением можно назвать отмену в этом году в Крыму и Севастополе национального роуминга, за который долгое время держалась «большая четвёрка».

Андрей Крымский

