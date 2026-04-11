Великая суббота. Что можно и что нельзя делать 11 апреля 2026 года

Россия
11-04-2026
В этот день нельзя ни веселиться, ни работать.
Время последних приготовлений к Пасхе. Вечером этого дня в Храме Христа Спасителя в Иерусалиме сходит Благодатный огонь.
 

В начале этого дня тело Иисуса было снято с креста и перенесено в пещеру, которая принадлежала Иосифу Аримафейскому, тайному христианину. Перед похоронами тело Христа, по обычаю, было умащено благовониями и обвито плащаницей. После этого вход в пещеру был завален огромным камнем. К пещере была властями приставлена стража — так иудейские начальники хотели предотвратить вынос тела из места погребения.

Что можно делать в Великую Субботу

— Идти в храм днем, а затем — ночью.

— Освящать пасху и куличи.

— Заниматься благотворительностью и угощать своими изделиями всех, кому тяжелее нас.

— Вечером надевать светлые чистые одежды.

— Если в четверг не успели, то именно в этот день можно печь куличи и красить яйца.

Что нельзя делать 11 апреля 2026 года

— Работать на даче.

— Выполнять тяжелую физическую работу.

— Убираться в доме.

— Участвовать в праздниках, праздновать день рождения.

