Великая суббота. Что можно и что нельзя делать 11 апреля 2026 года

В начале этого дня тело Иисуса было снято с креста и перенесено в пещеру, которая принадлежала Иосифу Аримафейскому, тайному христианину. Перед похоронами тело Христа, по обычаю, было умащено благовониями и обвито плащаницей. После этого вход в пещеру был завален огромным камнем. К пещере была властями приставлена стража — так иудейские начальники хотели предотвратить вынос тела из места погребения.
Что можно делать в Великую Субботу
— Идти в храм днем, а затем — ночью.
— Освящать пасху и куличи.
— Заниматься благотворительностью и угощать своими изделиями всех, кому тяжелее нас.
— Вечером надевать светлые чистые одежды.
— Если в четверг не успели, то именно в этот день можно печь куличи и красить яйца.
Что нельзя делать 11 апреля 2026 года
— Работать на даче.
— Выполнять тяжелую физическую работу.
— Убираться в доме.
— Участвовать в праздниках, праздновать день рождения.