Севастопольским ветеранам выплатят единовременную помощь ко Дню Победы



100 000 рублей — инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.



20 000 рублей — бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, признанным инвалидами.



15 000 рублей — гражданам из числа инвалидов войны, соответствующий статус которым был установлен согласно законодательству, действовавшему до 21 февраля 2014 года на территории города Севастополя.



10 000 рублей — жителям осажденного Севастополя, блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, несовершеннолетним узникам.



7 000 рублей — труженикам тыла, участникам войны, участникам боевых действий, членам семей погибших, вдовам.

6 000 рублей — инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны и участника Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, инвалидам и участникам боевых действий в период Великой Отечественной войны.



2 000 рублей — детям войны.

Заявления писать не нужно. На банковские счета и в почтовые отделения связи по месту жительства ветеранов выплаты поступят до конца апреля.

