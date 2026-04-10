Севастопольским ветеранам выплатят единовременную помощь ко Дню Победы
100 000 рублей — инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
20 000 рублей — бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, признанным инвалидами.
15 000 рублей — гражданам из числа инвалидов войны, соответствующий статус которым был установлен согласно законодательству, действовавшему до 21 февраля 2014 года на территории города Севастополя.
10 000 рублей — жителям осажденного Севастополя, блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, несовершеннолетним узникам.
7 000 рублей — труженикам тыла, участникам войны, участникам боевых действий, членам семей погибших, вдовам.
6 000 рублей — инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны и участника Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, инвалидам и участникам боевых действий в период Великой Отечественной войны.
2 000 рублей — детям войны.
Заявления писать не нужно. На банковские счета и в почтовые отделения связи по месту жительства ветеранов выплаты поступят до конца апреля.
