Почему летом волосы пачкаются быстрее и что с этим делать? 

Советы от стилиста Сергея
Каждое лето слышу один и тот же вопрос: «Почему утром волосы свежие, а к вечеру уже хочется снова мыть голову?»
Разбираемся.
Почему так происходит?
Сразу важный момент: жирнеет не волос, а кожа головы.
Летом на это влияют сразу несколько факторов:
🔸 Жара и пот
Пот смешивается с кожным салом, образуя липкую плёнку у корней. Волосы быстрее теряют свежесть и объём.
🔸 Солнце и ультрафиолет
Под воздействием УФ-лучей кожа усиливает выработку себума — это её естественная защитная реакция.
🔸 Пыль, смог и вода
Городская пыль, загрязнения и примеси из воды оседают на волосах, делая их тяжелее и визуально менее чистыми.
А ещё многие начинают чаще мыть голову, смывая защитный барьер кожи. В ответ сальные железы работают ещё активнее — получается замкнутый круг.
Чего делать не стоит
❌ Мыть голову каждый день
Чем чаще вы смываете естественный защитный слой, тем активнее кожа начинает его восстанавливать.
❌ Использовать агрессивные шампуни
Сильное очищение часто приводит к обратному эффекту — кожа начинает вырабатывать больше себума.
❌ Тереть кожу головы полотенцем
После мытья достаточно аккуратно промокнуть волосы.
❌ Постоянно трогать волосы руками
На руках всегда остаются кожное сало, пыль и бактерии. Всё это быстро переносится на волосы.
💡 Главное правило лета: чем меньше вы трогаете волосы, тем дольше они выглядят свежими.
Что действительно помогает
Базовый уход
✔️ Используйте мягкий шампунь для кожи головы.
✔️ Наносите шампунь только на корни.
✔️ Маски и кондиционеры распределяйте исключительно по длине волос, избегая кожи головы.
✔️ Раз в неделю используйте очищающий уход для удаления накопившихся загрязнений и минеральных отложений из воды.
Экспресс-спасение, когда нет времени мыть голову
Сухой шампунь летом — настоящий помощник.
Как использовать правильно:
1️⃣ Нанесите средство на корни.
2️⃣ Подождите 30 секунд.
3️⃣ Хорошо расчешите волосы.
Результат — больше объёма и визуально свежие корни.
✨ Лайфхак от стилиста:
Нанесите сухой шампунь вечером перед сном на сухие корни. За ночь средство впитает излишки себума, и утром волосы будут выглядеть значительно свежее.
Причёски, которые спасают летом
Когда жарко, лучше убрать волосы от лица и обеспечить доступ воздуха к коже головы.
Мои фавориты:
• Высокий небрежный пучок (Messy Bun)
• Французская коса от макушки
• Эффект «мокрой» укладки (Wet Look)
• Текстурные небрежные укладки
• Косы-жгуты и «корзинки»
Особенно хорошо работает комбинация:
✨ высокий пучок + сухой шампунь у корней + лёгкая фиксация лаком.
Три главных правила на лето
✔️ Не злоупотребляйте ежедневным мытьём головы.
✔️ Используйте мягкие очищающие средства.
✔️ Чаще выбирайте собранные причёски в жаркую погоду.
И самое главное: кожа головы любит бережный уход. Чем меньше агрессии и пересушивания, тем дольше волосы сохраняют свежесть, объём и ухоженный вид.