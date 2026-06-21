Почему летом волосы пачкаются быстрее и что с этим делать? 

Здоровье
21-06-2026

Советы от стилиста Сергея

Каждое лето слышу один и тот же вопрос: «Почему утром волосы свежие, а к вечеру уже хочется снова мыть голову?»

Разбираемся.

Почему так происходит?

Сразу важный момент: жирнеет не волос, а кожа головы.

Летом на это влияют сразу несколько факторов:

🔸 Жара и пот

Пот смешивается с кожным салом, образуя липкую плёнку у корней. Волосы быстрее теряют свежесть и объём.

🔸 Солнце и ультрафиолет

Под воздействием УФ-лучей кожа усиливает выработку себума — это её естественная защитная реакция.

🔸 Пыль, смог и вода

Городская пыль, загрязнения и примеси из воды оседают на волосах, делая их тяжелее и визуально менее чистыми.

А ещё многие начинают чаще мыть голову, смывая защитный барьер кожи. В ответ сальные железы работают ещё активнее — получается замкнутый круг.

Чего делать не стоит

Мыть голову каждый день

Чем чаще вы смываете естественный защитный слой, тем активнее кожа начинает его восстанавливать.

Использовать агрессивные шампуни

Сильное очищение часто приводит к обратному эффекту — кожа начинает вырабатывать больше себума.

Тереть кожу головы полотенцем

После мытья достаточно аккуратно промокнуть волосы.

Постоянно трогать волосы руками

На руках всегда остаются кожное сало, пыль и бактерии. Всё это быстро переносится на волосы.

💡 Главное правило лета: чем меньше вы трогаете волосы, тем дольше они выглядят свежими.

Что действительно помогает

Базовый уход

✔️ Используйте мягкий шампунь для кожи головы.

✔️ Наносите шампунь только на корни.

✔️ Маски и кондиционеры распределяйте исключительно по длине волос, избегая кожи головы.

✔️ Раз в неделю используйте очищающий уход для удаления накопившихся загрязнений и минеральных отложений из воды.

Экспресс-спасение, когда нет времени мыть голову

Сухой шампунь летом — настоящий помощник.

Как использовать правильно:

1️⃣ Нанесите средство на корни.

2️⃣ Подождите 30 секунд.

3️⃣ Хорошо расчешите волосы.

Результат — больше объёма и визуально свежие корни.

✨ Лайфхак от стилиста:

Нанесите сухой шампунь вечером перед сном на сухие корни. За ночь средство впитает излишки себума, и утром волосы будут выглядеть значительно свежее.

Причёски, которые спасают летом

Когда жарко, лучше убрать волосы от лица и обеспечить доступ воздуха к коже головы.

Мои фавориты:

• Высокий небрежный пучок (Messy Bun)

• Французская коса от макушки

• Эффект «мокрой» укладки (Wet Look)

• Текстурные небрежные укладки

• Косы-жгуты и «корзинки»

Особенно хорошо работает комбинация:

✨ высокий пучок + сухой шампунь у корней + лёгкая фиксация лаком.

Три главных правила на лето

✔️ Не злоупотребляйте ежедневным мытьём головы.

✔️ Используйте мягкие очищающие средства.

✔️ Чаще выбирайте собранные причёски в жаркую погоду.

И самое главное: кожа головы любит бережный уход. Чем меньше агрессии и пересушивания, тем дольше волосы сохраняют свежесть, объём и ухоженный вид.