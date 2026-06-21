Почему летом волосы пачкаются быстрее и что с этим делать? 

Советы от стилиста Сергея

Каждое лето слышу один и тот же вопрос: «Почему утром волосы свежие, а к вечеру уже хочется снова мыть голову?»

Разбираемся.

Почему так происходит?

Сразу важный момент: жирнеет не волос, а кожа головы.

Летом на это влияют сразу несколько факторов:

🔸 Жара и пот

Пот смешивается с кожным салом, образуя липкую плёнку у корней. Волосы быстрее теряют свежесть и объём.

🔸 Солнце и ультрафиолет

Под воздействием УФ-лучей кожа усиливает выработку себума — это её естественная защитная реакция.

🔸 Пыль, смог и вода

Городская пыль, загрязнения и примеси из воды оседают на волосах, делая их тяжелее и визуально менее чистыми.

А ещё многие начинают чаще мыть голову, смывая защитный барьер кожи. В ответ сальные железы работают ещё активнее — получается замкнутый круг.

Чего делать не стоит

❌ Мыть голову каждый день

Чем чаще вы смываете естественный защитный слой, тем активнее кожа начинает его восстанавливать.

❌ Использовать агрессивные шампуни

Сильное очищение часто приводит к обратному эффекту — кожа начинает вырабатывать больше себума.

❌ Тереть кожу головы полотенцем

После мытья достаточно аккуратно промокнуть волосы.

❌ Постоянно трогать волосы руками

На руках всегда остаются кожное сало, пыль и бактерии. Всё это быстро переносится на волосы.

💡 Главное правило лета: чем меньше вы трогаете волосы, тем дольше они выглядят свежими.

Что действительно помогает

Базовый уход

✔️ Используйте мягкий шампунь для кожи головы.

✔️ Наносите шампунь только на корни.

✔️ Маски и кондиционеры распределяйте исключительно по длине волос, избегая кожи головы.

✔️ Раз в неделю используйте очищающий уход для удаления накопившихся загрязнений и минеральных отложений из воды.

Экспресс-спасение, когда нет времени мыть голову

Сухой шампунь летом — настоящий помощник.

Как использовать правильно:

1️⃣ Нанесите средство на корни.

2️⃣ Подождите 30 секунд.

3️⃣ Хорошо расчешите волосы.

Результат — больше объёма и визуально свежие корни.

✨ Лайфхак от стилиста:

Нанесите сухой шампунь вечером перед сном на сухие корни. За ночь средство впитает излишки себума, и утром волосы будут выглядеть значительно свежее.

Причёски, которые спасают летом

Когда жарко, лучше убрать волосы от лица и обеспечить доступ воздуха к коже головы.

Мои фавориты:

• Высокий небрежный пучок (Messy Bun)

• Французская коса от макушки

• Эффект «мокрой» укладки (Wet Look)

• Текстурные небрежные укладки

• Косы-жгуты и «корзинки»

Особенно хорошо работает комбинация:

✨ высокий пучок + сухой шампунь у корней + лёгкая фиксация лаком.

Три главных правила на лето

✔️ Не злоупотребляйте ежедневным мытьём головы.

✔️ Используйте мягкие очищающие средства.

✔️ Чаще выбирайте собранные причёски в жаркую погоду.

И самое главное: кожа головы любит бережный уход. Чем меньше агрессии и пересушивания, тем дольше волосы сохраняют свежесть, объём и ухоженный вид.