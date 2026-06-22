Погода в Севастополе 22 июня

Погода
22-06-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер днем западный 7-12 м/с.

Температура воздуха днем 27…29°, 

ночью 17…19°.

🌊 Температура воды в море 20°C