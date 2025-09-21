Победителем «Интервидения-2025» стал певец из Вьетнама Дык Фук

Он получил главный приз — 30 млн руб. и хрустальный кубок. На втором месте в конкурсе оказалась Киргизия, а замкнул тройку лидеров Катар.

Дык Фук уже становился победителем крупных музыкальных проектов на родине, включая «Голос Вьетнама» в 2015 году, однако путь к успеху был сопряжен с критикой и травлей из-за несоответствия внешности стандартам индустрии. Его называли «самым уродливым победителем за всю историю проекта». Когда в известном журнале отказались поместить фото Дык Фука на обложку, он с грустью осознал, что ради карьеры придется пожертвовать принципами и серьезно изменить свою внешность. Певец начал с того, что сел на диету и выровнял зубы, но этих изменений было мало для того, чтобы его стали приглашать на телевидение и на выступления. В 2017 году певец решился на пластику, приняв участие в конкурсе Transformation Journey.

Пластическая операция длилась пять часов, которые навсегда изменили биографию Дык Фука. Спустя время после трансформации вышел клип на песню Anh Nang cua anh, где исполнитель предстал в новом облике. Эффект был поразительный: СМИ и социальные сети писали о Дык Фуке едва ли не больше, чем после его победы в «Голосе Вьетнама».

В следующем году «Интервидение» пройдёт в Саудовской Аравии, так решили организаторы.

Шаман отказался от голосования. Певец попросил жюри не оценивать его выступление, потому что «Россия уже победила».

