Погода в Севастополе 22 сентября

Погода
22-09-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 8…10°,

днем 23…25°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 